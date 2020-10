L’uomo si era allontano nella serata di domenica

Poco fa il triste ritrovamento in pieno centro città

MERATE – E’ stato ritrovato nel parcheggio di viale Cornaggia, nel pieno centro di Merate, il cadavere del 40enne che aveva fatto perdere le proprie tracce dallo scorso 4 ottobre.

Nei giorni scorsi era stata lanciata la segnalazione della scomparsa di Gabriele Diaferia, residente a Merate in via Leopardi, ma nella mattinata di oggi, martedì 7 ottobre, è avvenuto il drammatico ritrovamento. Proprio la Prefettura di Lecco aveva diramato un appello per provare a rintracciarlo.

Sul posto, intorno alle 10, i Carabinieri hanno raggiunto i famigliari dell’uomo, sarebbero stati proprio loro a fare la drammatica scoperta mentre erano in giro a cercarlo per la città.

Purtroppo si tratta del secondo drammatico ritrovamento nel giro di poche ore nel meratese. Proprio ieri, lunedì, a Barzago, nei locali ormai chiusi da anni del noto ristorante Villa Ciardi è stato ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione che, al momento, non avrebbe ancora un nome.