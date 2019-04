Una persona è stata travolta e uccisa dal treno ad Arcore, soccorsi al lavoro

Traffico ferroviario bloccato sulle linee tra Lecco e Milano

CARNATE – Linea ferroviaria interrotta questa mattina dopo il grave incidente avvenuto quando mancavano pochi minuti alle 7: una persona è stata investita da un treno in transito ad Arcore.

Si tratterebbe di un 40enne che è deceduto per le gravissime ferite riportate.

Questo drammatico accadimento sta causando forti ripercussioni al traffico ferroviario. Coinvolta la linea Milano-Lecco-Tirano e Lecco-Carnate-Milano e Bergamo-Carnate-Milano.

Trenord ha annunciato che i viaggi potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni.

In mattinata, in attesa che si concludano le operazioni di soccorso e le verifiche delle forze dell’ordine, la circolazione è stata ripristinata solo su uno dei due binari della linea, in senso alternato tra Carnate Usmate e Arcore.

Treni della Lecco-Milano via Molteno presi d’assalto

Treni fermi anche a Lecco dove i passeggeri in partenza da Lecco e diretti a Milano, e viceversa, spiega Trenord, possono utilizzare i treni della linea Lecco-Milano via Molteno, senza pagare alcuna maggiorazione al titolo di viaggio.

Essendo in mattinata l’unica alternativa per quanti dovevano viaggiare verso Milano, le poche carrozze disponibili si sono subito sovraffollate, con evidenti disagi per l’utenza.

Si ringraziano Claudia e Sara, nostre lettrici, per il contributo fotografico