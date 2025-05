Tre incidenti nel giro di pochi minuti. A Bulciago allertato l’elisoccorso

Incidente tra auto a Bulciago, scontro auto-moto a Dorio e Merate

Fortunatamente nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita

BULCIAGO – Tre incidenti in serie, nel pomeriggio di oggi, sabato 10 maggio, tra Bulciago, Dorio e Merate. La prima chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 14.30 lungo la Sp342 a Bulciago per uno scontro tra auto. In un primo momento la situazione è apparsa particolarmente critica tanto che è stato allertato anche l’elisoccorso da Como, oltre all’ambulanza e all’auto infermieristica da Molteno. Soccorso in codice giallo (mediamente critico) e trasportato all’ospedale di Lecco un uomo di 62 anni che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Negli stessi minuti i soccorsi sono intervenuti a Dorio, in via Piave, e a Merate, lungo la Sp342 dir, in entrambi i casi per uno scontro tra un’auto e una moto. A Dorio è intervenuta l’ambulanza del Soccorso Bellanese insieme all’automedica da Colico per soccorrere un 32enne. Il giovane è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Nell’incidente di Merate, invece, sono rimaste coinvolte due persone che non sarebbero in pericolo di vita. Trasportati in ospedale in codice giallo un uomo di 54 anni e una ragazza di 29 anni.