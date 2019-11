Tre infortuni sul lavoro a Colico, Osnago e Garbagnate

COLICO/OSNAGO/GARBAGNATE – Tre infortuni sul lavoro nella giornata di oggi, mercoledì 20 novembre. Tre lavoratori sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo (mediamente critico) nel primo pomeriggio.

Il primo infortunio si è verificato intorno alle 13.30 a Colico, in via Prati della Rosa. Un 31enne ha rimediato un trauma da schiacciamento a un piede. Poco dopo le 14.30 un nuovo intervento dei sanitari, questa volta in via 1° maggio a Osnago, per un lavoratore di 51 anni che ha subito l’amputazione della prima falange di tre dita di una mano. Una terza chiamata è giunta al 112 poco dopo le 16 per un incidente in una azienda di Garbagnate Monastero che ha visto coinvolto un uomo di 48 anni. In tutti i casi sul posto sono giunti i Carabinieri e il personale dell’Ats