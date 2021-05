Il tragico incidente è avveunto sabato sera

La donna, con un uomo di 36 anni, era in sella ad una moto che si è scontrata con un’auto lungo viale Monte Rosa

CASATENOVO – Tragedia a Casatenovo per la morte di di Francesca Fumagalli, 31 anni. La giovane ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri sera, sabato, ad Arcore.

La 31enne era in sella ad una moto con un’altra persona, un 36enne, anche lui di Casatenovo.

Erano le 21.15 circa, i due biker stavano viaggiano lungo viale Monte Rosa (SP7) quando, all’altezza di viale San Martino, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrati con un’auto guidata da una 29enne che viaggiava in direzione opposta. Violento l’impatto tra in due mezzi, con la 31enne che è risultata subito in gravissime condizioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con la giovane mamma che è stata ricoverata all’ospedale di Vimercate, dove, a seguito delle ferite riportare nell’incidente purtroppo non ce l’ha fatta ed è morta nella notte. Ricoverato in codice rosso, all’ospedale San Gerardo, il 36enne, che non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illesa invece la 29enne che era alla guioda dell’auto.