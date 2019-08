Treni, guasto agli impianti ad Arcore: ancora ritardi e disagi per i pendolari

Ancora problemi sulla linea ferroviaria Lecco – Milano: pendolari alle prese con ritardi e limitazioni dei convogli

Il treno partito alle 16:22 da Milano si è “arreso” a Calolzio a causa dell’eccessivo ritardo accumulato

MERATE – Non c’è pace per i pendolari della linea Milano – Lecco. Dopo la sospensione alla circolazione ferroviaria per diverse ore questa mattina, giovedì, nel tratto tra Calolzio e Carnate dovuto al maltempo, ora è la volta dell’ennesimo guasto agli impianti. Nello specifico si tratta di un disservizio registrato, intorno alle 17, nella stazione di Arcore, con il ko degli impianti, di competenza di Rfi, che regolano la circolazione ferroviaria. Pesanti le ripercussioni al transito dei treni lungo la linea Lecco – Carnate – Milano e Tirano – Lecco- Milano.

Trenord ha diramato l’annuncio parlando di possibili ritardi fino a 40 minuti, di limitazioni e anche di variazioni rispetto a quanto previsto dal tabellone delle partenze e degli arrivi. Da quanto si apprende i tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto lungo la linea.

Intanto i primi treni hanno già subito le limitazioni del caso. Il convoglio 10864 partito da Milano Porta Garibaldi alle 16:22 si è “arreso” a Calolzio a causa – queste le testuali parole riportate dall’App di Trenord – dell’eccessivo ritardo accumulato. Di conseguenza, il treno corrispondente in partenza teoricamente da Lecco alle 17:35 è partito da Calolzio. In ritardo (per ora) di 16 minuti il treno partito da Lecco alle 16:37.

E sempre in ritardo di 16 minuti viaggia il treno partito da Lecco alle 17:07. Non va meglio sulla linea Tirano Sondrio Lecco Milano dove i ritardi sono di circa 30 minuti. Penalizzati da questo guasto anche gli utenti della linea Bergamo – Carnate – Milano.