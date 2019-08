Treni, ripresa la circolazione sulla linea Lecco – Milano

MERATE – E’ ripresa regolarmente la circolazione sulla linea Lecco – Milano, sospesa dalle 6.15 di questa mattina, giovedì, a causa dell’allagamento della galleria artificiale della Roncaglia, situata tra le stazioni di Olgiate e Cernusco e realizzata durante l’intervento di raddoppio della linea ferroviaria.

“I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 85 minuti, mentre 15 regionali sono stati cancellati e 12 limitati nel percorso” puntualizza, con una nota, Trenord, che questa mattina aveva attivato un servizio sostitutivo con i pullman per trasportare i pendolari da Calolzio a Carnate.

In mattinata i tecnici di Rfi hanno effettuato un sopralluogo insieme al personale dei Vigili del Fuoco. Presente anche il sindaco di Merate Massimo Panzeri. Pesantissimi, come dicevamo, i disagi per i tanti pendolari che utilizzano la linea S8.