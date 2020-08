Trenord. “Viaggiava senza personale” il treno deragliato a Carnate

Gli accertamenti di Trenord sul deragliamento a Carnate

“Treno partito senza personale, deviato sul binario tronco”

CARNATE – Sarebbe partito da solo, senza personale a bordo, il treno deragliato intorno a mezzogiorno di oggi alla stazione di Carnate.

Trenord fa sapere che il convoglio era in sosta alla stazione di Paderno quando si sarebbe messo in moto in direzione di Carnate, senza personale a bordo. Un treno “fantasma” quindi, che il sistema di sicurezza ha deviato sul binario tronco una volta arrivato in prossimità della stazione.

Solo un passeggero era presente sul treno in movimento, l’unico ferito trasportato all’ospedale in codice verde. Secondo le prime informazioni diffuse dal 118 si contavano ulteriori due contusi tra il personale ferroviario.

“Trenord precisa che a bordo era presente un solo passeggero che ha riportato lievi contusioni – si legge nella nota diffusa dall’azienda di trasporto – Per cause da accertare, il treno 10776 si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capotreno). I sistemi di sicurezza dell’infrastruttura sono entrati subito in funzione e hanno instradato il treno verso il binario tronco della stazione di Carnate”.

Trenord fa sapere inoltre che “è stata immediatamente istituita una commissione interna per chiarire cause e responsabilità, fra cui il comportamento dell’equipaggio”.