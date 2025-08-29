Tromba d’aria a Verderio: alberi abbattuti e tetti scoperchiati

Grande mobilitazione dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi a Verderio

Numerosi gli alberi finiti in strada lungo la via che porta a Cornate. Scoperchiati anche diversi tetti

VERDERIO – Danni da maltempo anche nel Comune di Verderio colpito nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, da una tromba d’aria che ha provocato la caduta al suolo di numerosi alberi, scoperchiando anche tetti di diversi edifici e le insegne pubblicitarie presenti su alcune rotonde.

Sferzati e sradicati anche dalle forti raffiche di vento, le piante sono finite in strada lungo la strada che dalla rotonda del Platano (con la secolare pianta che ha, a sua volta, perso qualche ramo) corre verso Cornate, invadendo entrambe le carreggiate.

Sul posto si stanno portando con diverse squadre i Vigili del Fuoco dai comandi di Merate, Valmadrera e Lecco. Complessivamente sono circa una decina le richieste di intervento arrivate dal piccolo Comune del Meratese. Fortunatamente, al momento, non si registrerebbero feriti.

Una zona quest’ultima già colpita dal maltempo con lo smottamento che ha riguardato la strada che da Airuno sale fino alla frazione di Aizurro, attualmente ancora isolata.

Non solo. Si registrano interventi anche sul lago e per la precisione a Bellano dove alcune piante sono finite a terra.