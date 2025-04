Trovato animale morto ai lati della Sp 54: forse è un lupo

Le prime segnalazioni relative alla carcassa presente ai bordi della provinciale risalgono a mercoledì sera

Sono in corso le analisi per verificare l’esatta specie animale nonché le cause di morte

CERNUSCO LOMBARDONE – Le prime segnalazioni risalgono alla serata di ieri, mercoledì. Il sopralluogo di questa mattina, giovedì 24 aprile, ha confermato la presenza di una carcassa di un canide strutturato ai lati della provinciale 54 Paderno – Monticello, nel territorio del Comune di Cernusco Lombardone e all’interno dei confini del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. E, il sospetto, che dovrà trovare conferma delle ulteriori analisi, è che possa trattarsi di un lupo.

A seguito dell’ispezione effettuata questa mattina dagli agenti della polizia provinciale e dai tecnici Ats Brianza è infatti emersa l’opportunità di effettuare maggiori verifiche tecniche sul corpo dell’animale allo scopo di verificare l’esatta specie animale nonché le cause di morte.

A fornire ulteriori aggiornamenti è il presidente del parco del Curone Giovanni Zardoni: “La carcassa è stata quindi trasferita alla sede territoriale di Sondrio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna per le analisi del caso. Ricordiamo che l’ultimo avvistamento accertato di un lupo nel territorio del Parco risale all’inverno 2020-2021″.

In quell’occasione, il lupo aveva effettuato diverse razzie nel territorio, uccidendo diversi animali in almeno due occasioni. Una circostanza che non si è riscontrata oggi, come conferma sempre Zardoni: “Non risultano, ad oggi, nemmeno denunciate predazioni sia di animali selvatici che di animali domestici o di allevamento”.

Del fatto sono stati informati anche i Carabinieri Forestali.