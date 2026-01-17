Truffa del resto nei bar di Merate: un colpo messo a segno e uno tentato

E’ successo ieri, venerdì, intorno alle 18

In azione molto probabilmente lo stesso truffatore che, con la scusa di pagare due lattine di Coca Cola cambiando 50 euro, si è intascato resto e banconota

MERATE – Si è presentato al bancone del bar e ha chiesto di poter prendere due lattine di Coca Cola d’asporto. E, al momento di pagare, ha estratto una banconota da 50 euro, riuscendo però a infilarla lestamente in tasca mentre il barista gli consegnava il resto di 45 euro.

E’ successo ieri, venerdì, intorno alle 18, in centro città. Ad agire probabilmente la stessa persona: un uomo, sulla quarantina, con un cappello in testa e un giubbotto di jeans. Il truffatore è entrato in azione in due esercizi commerciali, non si sa in che ordine cronologico.

Nel mirino il bar La Vineria, praticamente di fronte al Municipio e la caffetteria di via Trento. Nel primo locale, il colpo è andato a segno: approfittando della confusione, l’uomo è riuscito a farsi consegnare il resto, di 45 euro, senza però lasciare i 50 euro. Quando il barista se n’è accorto, contestando il mancato pagamento, l’uomo è scappato di tutta furia, arraffando anche le lattine.

Stesso copione, con finale diverso, in via Trento dove la titolare, avendo appena chiuso la cassa, non è cascata nella truffa. Quando però ha cercato di mostrare all’uomo di non aver ricevuto la banconota da 50 euro mostrando il cassetto vuoto, l’uomo ha messo le mani in cassa cercando di arraffare soldi. Non trovando però banconote, è poi scappato facendo perdere le sue tracce.

La notizia è subito circolata nei gruppi di vicinato facendo scattare i controlli da parte di Carabinieri e Polizia locale. Del truffatore però è stata persa traccia.