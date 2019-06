Ubriaco, sfonda con un pugno la vetrata della stazione di Olgiate

L’episodio accaduto venerdì pomeriggio all’ingresso dalla stazione ferroviaria

Soccorso dai sanitari, l’uomo si sarebbe ferito alla mano

OLGIATE – Sarebbe entrato al bar della stazione in compagnia di un amico per comprare una bottiglia di birra, uscendo se la sarebbe presa con la vetrata all’ingresso colpendola con un pugno: è successo nel tardo pomeriggio di venerdì a Olgiate Molgora

Il 118 è stato allertato per una persona in stato di intossicazione etilica e con i sanitari sono intervenuti anche i carabinieri. A quanto sembra il protagonista della vicenda si sarebbe ferito ad una mano dopo il colpo che ha mandato in frantumi un vetro e avrebbe cercato di porvi rimedio lavandosi la ferita sotto l’acqua della vicina fontana.