Un caso di contagio anche a Montevecchia

MONTEVECCHIA – Un caso di contagio da coronavirus anche a Montevecchia. A comunicarlo è il sindaco Franco Carminati con una nota. Nel testo si legge: “L’Ats ha preso in cura il caso, che è monitorato in ospedale, e sono già attivate tutte le procedure di prevenzione del caso, prendendo le misure necessarie per evitare l’ulteriore diffusione del contagio. La situazione rimane sotto controllo e non ci sono particolari motivi di allarme, invitiamo la cittadinanza a proseguire le proprie attività attenendosi scrupolosamente alle indicazioni di prevenzione diffuse dal governo”.