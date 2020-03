Un caso di coronavirus anche a Olgiate: “Stiamo calmi”

La conferma è arrivata dal sindaco Bernocco

“La persona risultata positiva è in cura in ospedale. L’invito è quello a proseguire con la normalità delle nostre pratiche”

OLGIATE MOLGORA – Un caso di contagio da coronavirus anche a Olgiate Molgora. A darne notizia è il sindaco Giovanni Battista Bernocco con una nota in cui invita tutta la cittadinanza alla tranquillità. “Nel nostro paese è stato riscontrato un caso di positività al test da coronavirus, a seguito del quale sono stati attivati tutti i protocolli necessari riguardanti il sistema di prevenzione e controllo sanitario”.

La persona risultata positiva agli accertamenti è in cura in ospedale: “Desidero precisare che la persona risultata positiva al test è curata e monitorata in ospedale e che è stata correttamente attivata la procedura per la prevenzione della diffusione del virus. Tale procedura ha coinvolto fin da subito i familiari, istruiti dal personale sanitario per prevenire il contagio. Le Autorità Sanitarie e il Comune sono in contatto con loro per garantire sicurezza, informazione e assistenza. La situazione quindi è sotto controllo, non ci sono motivi di allarme e quindi invitiamo tutti a proseguire con normalità le proprie attività seguendo le indicazioni di prevenzione che sono state diffuse”.