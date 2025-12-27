Un bel Natale per un’86enne di Calco: i Carabinieri le restituiscono quadri e libri rubati mesi fa

I Carabinieri hanno consegnato all’Antivigilia di Natale i beni sottratti alla collezionista calchese

Quadri e volumi antichi sono stati ritrovati nella casa di una coppia di Treviolo dopo un controllo per droga

CALCO – Le avevano rubato quadri preziosi e libri antichi diversi mesi fa. E all’Antivigilia di Natale ha potuto riabbracciare i suoi beni di valore grazie a una brillante indagine dei Carabinieri. Protagonista di questa storia a lieto fine una collezionista di 86 anni di Calco, a cui i soliti ignoti avevano sottratto numerosi volumi antichi, tra cui una preziosa Bibbia, tre volumi della Divina Commedia e diverse tele.

L’operazione di recupero dell’importante refurtiva ha avuto inizio da un controllo di un’auto sospetta parcheggiata in un parcheggio defilato a Seriate, nella Bergamasca. A bordo dell’utilitaria, una donna di 43 anni e il compagno di 24 anni, intenti a consumare droga. I militari hanno così perquisito l’auto trovando 9 grammi di cocaina suddivisi in 10 dosi, oltre a una dose di hashish e una di eroina.

Gli uomini dell’Arma hanno così deciso di effettuare un sopralluogo anche nell’abitazione della coppia, a Treviolo, trovando conferma alle loro ipotesi: nell’appartamento erano infatti nascosti altri 75 grammi di hashish, 167 grammi di cocaina, 1.600 euro in banconote, bilancini di precisione e materiale usato per confezionare le dosi. Non solo: c’erano anche due fucili da caccia rubati e 114 cartucce di diverso calibro.

Quello che i carabinieri non potevano aspettarsi era di trovarsi, conservati in cantina, libri antichi, tra cui una copia della Bibbia e tre volumi della Divina Commedia e diverse opere d’arte, tra cui alcuni quadri firmati da artisti noti come Massimo Mascelli e Alvaro Peppoloni. Sospettando che fossero provento di furto, i militari bergamaschi hanno sequestrato i beni, attivando le indagini coodinate dalla Procura orobica.

Dopo settimane di lavoro, si è riusciti a risalire alla legittima proprietaria, ovvero una collezionista d’arte e di beni antichi di 86 anni, originaria del Salento e residente da tempo a Calco. Martedì 23 dicembre, a pochi giorni dal Natale, i militari le hanno riportati i beni rubati, restituendole anche il sorriso.

Per la coppia sono invece scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione. Il giuidice dell’indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto, disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere.