OLGIATE – LA VALLETTA – Tre interventi nel giro di mezz’ora nei comuni di Santa Maria Hoè, Olgiate Molgora e La Valletta Brianza. Si sono concentrate infatti in una manciata di minuti le chiamate alla centrale operativa di Areu questa mattina, sabato 6 aprile, intorno a mezzogiorno. Dopo l’allerta, in codice rosso, in via Papa Giovanni XXIII a Santa Maria Hoè, di cui abbiamo riferito in un altro articolo, i soccorsi sono stati allertati pochi minuti dopo per un nuovo incidente, avvenuto nei pressi della rotonda dello Scarpone.

L’incidente ha visto coinvolte due auto. Ad aver la peggio una donna di 24 anni, trasportata in codice verde all’ospedale Mandic di Merate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Brivio per raccogliere le testimonianze e ricostruire l’esatta dinamica di quando accaduto. Qualche minuto dopo nuova chiamata al 112 per un ciclista caduto in via Lissono a Perego, poco lontano dal Monastero di clausura della Bernaga.

L’uomo stava effettuando un’escursione nei sentieri del Parco del Curone quando è caduto rovinosamente al suolo. Inizialmente le sue condizioni avevano destato spavento tanto che l’ambulanza della Croce Bianca era uscita in codice rossa. Fortunatamente le condizioni dell’uomo, di 55 anni, sono poi apparse meno serie del previsto.