Unione della Valletta: al via l’intervento di sanificazione delle strade

La consueta pulizia settimanale è stata convertita in questo nuovo servizio di disinfezione

Trabucchi e Brambilla: “Stiamo adottando tutte le misure possibili per il contenimento della diffusione del Covid-19”

LA VALLETTA – SANTA MARIA HOE’ – Interventi di lavaggio, sanificazione e disinfezione di strade, arredo urbano, parcheggi e aree pubbliche. E’ quanto verrà svolto sul territorio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta – ovvero nei Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè – a partire da domani, martedì 24 marzo, dalle 22 alle 4 di notte.

Lo rendono noto i sindaci Roberta Trabucchi ed Efrem Brambilla invitando la cittadinanza a ritirare panni stesi o piante e non lasciare animali domestici liberi nelle notti interessate dal servizio nei suddetti orari. Si raccomanda inoltre di lasciare il più possibile la viabilità libera.

“Dal momento che a seguito delle ultime disposizioni regionali lo spazzamento comunale non poteva più essere effettuato come prima (e cioè doveva essere svolto senza soffiatori e con altre limitazioni), la consueta pulizia settimanale è stata convertita in questo nuovo servizio di disinfezione senza comportare costi economici aggiuntivi per i nostri enti”. L’intervento riguarderà le strade pubbliche, i marciapiedi, i parcheggi, le aree comunali e l’arredo urbano: panchine, pensiline, cestini dei rifiuti urbani. “Le nostre amministrazioni hanno a cuore la pulizia e l’ordine del territorio e sono vicine ai cittadini in questo periodo di emergenza dovuta all’epidemia del cosiddetto “coronavirus” – concludono i due primi cittadini – . E per questo stiamo adottando pertanto tutte le misure possibili che ritengono attinenti al fine del contenimento della diffusione del Covid-19”.