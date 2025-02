Uomo in bici importuna passanti: segnalato ai Carabinieri

Sono due gli episodi che si sono verificati ieri, lunedì

Prima si sarebbe avvicinato a un anziano fuori da una farmacia, poi avrebbe preso di mira una donna uscita del centro tennis

MERATE – Prima ha infastidito un anziano appena uscito dalla farmacia in via Terzaghi e, dopo poco tempo, si è avvicinato a una donna con fare sospetto nel parcheggio del centro tennis di via Matteotti. È successo ieri, lunedì 17 febbraio, nel tardo pomeriggio: ad agire sarebbe stato sempre lo stesso uomo che, in entrambi i casi, sarebbe scappato a gran velocità in sella a una bicicletta pieghevole.

Il primo episodio è successo poco prima delle 19 fuori dalla farmacia Sant’Ambrogio: qui un uomo di circa 80 anni sarebbe stato avvicinato da un giovane che gli avrebbe chiesto una sigaretta puntando poi, molto probabilmente, al portafoglio. Preoccupato dal fare minaccioso, l’anziano si sarebbe opposto con forza riuscendo a fare allontanare il disturbatore.

Non contento, quest’ultimo sarebbe tornato in azione poco dopo spostandosi nella zona delle piscine e precisamente fuori dal centro tennis Roseda, cercando prima di fermare un’auto in manovra nel parcheggio e puntando poi a una donna appena uscita dalla struttura sportiva con altre due persone. Anche in questo caso, sembrerebbe che il giovane puntasse ai soldi e, in particolare alla borsetta della donna, desistendo però dal “colpo” di fronte alla reazione della signora.

Di entrambe le situazioni sono stati notiziati i carabinieri della Compagnia di Merate.