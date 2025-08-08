Va a correre sull’Adda e poi si perde: mobilitati i soccorsi ieri sera a Imbersago

Mobilitati ieri sera vigili del fuoco, carabinieri e Prefettura

Il giovane era andato a correre insieme al cugino: è stato poi trovato sul treno diretto a Milano

IMBERSAGO – Era andato a fare joggin sull’alzaia dell’Adda quando a un certo punto, il cugino che stava correndo con lui, ha lanciato l’allarme, avendo perso le sue tracce.

Ingente mobilitazione ieri sera, intorno alle 21, per un ragazzo di circa 20 anni che sembrava svanito nel nulla sul lungofiume nel tratto che dal traghetto di Imbersago porta a Brivio. Preoccupato che potesse essere successo un incidente, il parente ha messo in moto la macchina dei soccorsi mobilitando Vigili del Fuoco, carabinieri e Prefettura.

Sul posto si è portato anche il sindaco di Imbersago Fabio Vergani contattato per mettere in azione i volontari della Protezione civile e attivare le ricerche lungo l’alzaia dell’Adda.

Fortunatamente la situazione si è poi risolta in maniera positiva grazie a una telefonata arrivata sul cellulare del ragazzo “disperso”, lasciato in auto prima della corsa. Smarrendo la strada, il giovane si era portato in stazione ad Airuno e qui era salito sul primo treno diretto verso Milano: da qui è arrivata la telefonata che ha fatto tirare un respiro di sollievo a parenti e amici, poi accorsi in stazione a recuperare il giovane.