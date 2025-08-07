Va dai Carabinieri per una denuncia di smarrimento ma viene arrestata

La donna era stata condannata per una serie di truffe commesse tra il 2005 e il 2011

La 58enne, riconosciuta dai militari, era andata in Spagna. Ora dovrà scontare 3 anni e 5 mesi per truffa

BRIVIO – I Carabinieri della stazione di Brivio hanno arrestato una donna italiana di 58 anni proveniente dalla Spagna. Su di lei gravava una sentenza di condanna per diversi reati commessi sul territorio lombardo tra il 2005 e il 2011.

La donna, al termine di indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Merate e dai successivi accertamenti giudiziari, è stata ritenuta responsabile di diverse truffe di notevole valore durante le quali, fingendosi intermediaria in procedimenti fallimentari, ha ottenuto importanti somme di denaro da imprenditori convinti di concludere un investimento per loro conveniente. Purtroppo, però, è stato accertato che la donna non avesse alcun titolo per incassare gli acconti su tali vendite che, in molti casi, erano del tutto inventate.

La donna che durante le fasi del processo aveva deciso di riparare in Spagna, ieri sera si è recata presso la stazione Carabinieri di Brivio per presentare una denuncia di smarrimento di alcuni documenti personali. Tuttavia alcuni dei militari presenti avevano partecipato, anni prima, alle indagini sul conto della donna e, dopo averla riconosciuta, hanno ricordato anche che sulla stessa gravava un ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di Lecco.

I Carabinieri hanno proceduto all’arresto e hanno portato la donna in carcere per scontare la propria pena di 3 anni e 5 mesi di reclusione.