Veglia di preghiera per Giorgia e Milena: Paderno si stringe intorno alle famiglie

La veglia di preghiera si terrà martedì in chiesa parrocchiale

Sono tantissimi i messaggi di ricordo per Giorgia Caspani e Milena Marangon, le due 21enni morte nel tragico incidente di Brivio

PADERNO D’ADDA – Una veglia di preghiera per Giorgia Caspani e Milena Marangon, le due ragazze di 21 anni travolte e uccise sabato sera nel terribile incidente avvenuto in via Per Airuno.

Martedì sera la chiesa parrocchiale di Paderno d’Adda ospiterà un momento di preghiera, condivisione e commozione in ricordo delle due inseperabili amiche, morte tragicamente mentre stavano camminando a piedi per strada per raggiungere la festa di Brivio. Un furgone, guidato da un uomo originario dell’Est europeo, risultato poi positivo agli esami tossicologici, le ha investite da dietro, travolgendole in pieno. Un impatto devastante, tanto che per le due ragazze non c’è stato nulla da fare. Sopravvissuta miracolosamente l’amica Chiara, che stava camminando insieme a loro e non è stata travolta.

Le operazioni di soccorso si sono rilevate purtroppo inutili con la notizia della morte, tragica e improvvisa delle due ragazze, entrambe appassionate di sport, che si è sparsa velocemente in tutto il circondario lasciando sgomenti e attoniti le tante persone che avevano avuto la fortuna di incrociare il loro sorriso. Uno sguardo luminoso, aperto al futuro, che si è spento in maniera tragica, lasciando tante, troppe, domande senza risposta.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno circolando in queste ore, con il luogo dell’incidente riempito di mazzi di fiori e di biglietti traboccanti di amore e amicizia. A ricordare le due ragazze, amiche inseparabili e compagne di molte avventure, sono anche le società sportive in cui militavano. Milena aveva infatti indossato per anni i body dell’Asd Ginnastica artistica 82 di Cornate portando sempre, sia in gara che in allenamento, il suo sorriso gentile. “Giovante atleta e amica ha condiviso con noi momenti preziosi in palestra. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nei nostri cuori. Ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia e ai suoi cari, custodendo nel ricordo la dolcezza che Milena ci ha regalato. Sarai sempre parte di noi!”.

Giorgia invece era un’appassionata pallavolista. Da due anni giocava come centrale nella Polisportiva Besanese, nella squadra che milita in serie C, dopo aver indossato in precedenza la maglia del Lesmo e prima ancora della Vtb Barzago. Quest’ultima società ha voluto condividere un messaggio di cordoglio: “La triste notizia della scomparsa di Giorgia ha colpito profondamente tutta la nostra famiglia. Il presidente e tutto il mondo Vtb si stringono al dolore dei suoi cari”.

Anche la Polisportiva Besanese si è unita al commiato: “Con immenso dolore, piangiamo la scomparsa di Giorgia Cagliani, nostra amata compagna di squadra e giocatrice nella serie C. In questo momento di profonda sofferenza, tutta la società si stringe intorno alla sua famiglia, esprimendo le più sincere condoglianze. Giorgia resterà per sempre nei nostri cuori, come atleta e come persona speciale che ha lasciato un segno indelebile nella nostra squadra”.

In segno di rispetto per le famiglie e di condivisione di un dolore grande e lancinante, l’amministrazione comunale di Brivio ha annullato i fuochi d’artificio in programma ieri e gli appuntamenti della festa in programma oggi, tra cui l’amatissimo palo della cuccagna. Anche Paderno d’Adda ha istituito ieri il lutto cittadino, manifestando vicinanze alle famiglie.

E proprio a Paderno si terrà martedì la veglia di preghiera. Toccherà al parroco don Antonio Caldirola e al responsabile della comunità pastorale don Gianni de Micheli trovare le parole giuste per lenire le ferite, brucianti e ancora aperte, provocate da un doppio lutto che ha colpito tutta la comunità, cercando di lanciare un messaggio di conforto e supporto ai familiari di Giorgia e Milena