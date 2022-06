L’incidente è avvenuto oggi, domenica, intorno alle 13

Per l’urto un’auto è finita contro il cancello: sul posto ambulanza e carabinieri

VERDERIO – E’ finito con il muso dell’auto contro un cancello dopo essere stato tamponato da un altro veicolo. E’ successo oggi, domenica, intorno all’orario di pranzo, a Verderio lungo la strada che porta a Cornate.

Entrambi i mezzi, una Kia e una Opel, stavano procedendo in direzione di Cornate quando è avvenuto lo scontro: il tamponamento è stato abbastanza violento tanto che la Kia di colore grigio chiaro è finita, per l’urto, contro il cancello di un’abitazione privata.

Immediatamente è scattata la chiamata al numero unico per l’emergenza con l’invio sul posto, in codice giallo (media gravità) di un’ambulanza della Croce bianca di Merate per prestare soccorso a un uomo di 34 anni e a uno di 39 anni.