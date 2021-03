L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 in via Sernovella

Coinvolti un padre e una figlia a bordo dell’auto ribaltata: sul posto anche i Vigili del Fuoco

VERDERIO – Auto ribaltata in via Sernovella a Verderio. E’ successo oggi, martedì 9 marzo, poco prima delle 13, quando un’auto è andata a sbattere contro lo spartitraffico situato in corrispondenza dell’intersezione con via San Rocco. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi, ma sembrerebbe che l’auto si sia ribaltata su un fianco dopo l’impatto con un’auto in uscita di via Caduti della Libertà.

Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio, da parte della centrale operativa di Areu, in codice rosso, di un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e una camionetta dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente le condizioni di salute delle due persone a bordo della Dacia, padre e figlia, sono apparse meno serie del previsto: dopo i primi accertamenti svolti in loco, sono stati trasportati in codice verde al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic di Merate.