Fiamme in una palazzina di via degli Alpini

I Vigili del Fuoco hanno circoscritto le fiamme

VERDERIO – Incendio in una palazzina in via degli Alpini a Verderio, le fiamme si sono sviluppate sul tetto nel pomeriggio di oggi, sabato 30 gennaio. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco che sono arrivati sul posto con due autopompe, un’autoscala e un autobotte inviati dalla sede centrale e Distaccamento di Merate. Le fiamme sono state circoscritte e sono in atto le operazioni di bonifica delle zone coinvolte.