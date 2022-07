Dramma questa mattina a Verderio, 30enne cade dal secondo piano

E’ successo a Cascina Isabella. Interviene anche l’elisoccorso per trasportare il ferito in ospedale

VERDERIO – Momenti drammatici quelli vissuti questa mattina a Verderio dove un giovane uomo è caduto dal secondo piano di una cascina ed è ora in gravissime condizioni.

Il fatto è accaduto a Cascina Isabella, situata in via per Cornate. La ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri giunti insieme ai soccorsi.

Da quanto appreso sul posto pare che il 30enne, che risiedeva nello stabile, era in stato confusionale quando avrebbe iniziato a gettare oggetti e mobilio dalla finestra per poi cadere nel vuoto.

Alcuni vicini, allertati dalle urla del giovane, avrebbe assistito impotenti alla scena. Il giovane è stato trasferito verso l’ospedale in codice rosso.