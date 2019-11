Verderio, frontale tra due auto, soccorse due persone

Frontale tra due auto in via per Cornate

Coinvolte due persone, soccorse in codice giallo

VERDERIO – Incidente a mezzogiorno a Verderio, in via Per Cornate, fortunatamente senza gravissime conseguenze. Coinvolte due auto, una Mercedes e una Yaris, che stando quanto appreso si sarebbero scontrate frontalmente.

Sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, due ambulanze, un’auto medica, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Due persone, un ragazzo di 23 anni e una donna di 51, sono state soccorse in codice giallo.