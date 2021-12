Verderio: il camioncino della nettezza urbana finisce nel fosso. In azione l’autogru

L’incidente questa mattina, giovedì, intorno alle 9 in via degli Alpini

Soccorso in codice verde l’autista. Per rimuovere il mezzo della nettezza urbana è stato necessario ricorrere a una speciale autogru

VERDERIO – Ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel fosso. E’ successo questa mattina, poco prima delle 9, in via degli Alpini a Verderio quando l’operaio alla guida di un mezzo della nettezza urbana è uscito di carreggiata finendo nel fossato tra la strada e i campi. A tradire il ragazzo di 20 anni probabilmente il fondo stradale ghiacciato che ha reso di fatto impraticabile quel tratto di strada.

Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e dei carabinieri a cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Fortunatamente le condizioni del giovane alla guida sono apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mandic in codice verde per accertamenti. Mobilitato poi anche il soccorso stradale Casati con una speciale autogru per il recupero del mezzo.