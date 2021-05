In tantissimi per l’ultimo saluto al 24enne morto in un incidente in moto

“Con te se ne va la parte migliore di ognuno di noi. Se la vita è una strada ci rincontreremo a un bivio”

VERDERIO – Le moto disposte in cerchio sul sagrato della chiesa in un simbolico abbraccio, l’assordante rombo dei motori che dallo stomaco è arrivato dritto al cuore e poi ancora più su, nel cielo azzurro, rincorrendo quei palloncini bianchi lasciati liberi di volare chissà dove… Quante lacrime oggi pomeriggio, giovedì, nella chiesa di Verderio, dove i tantissimi amici di Mirco Fumagalli si sono radunati per salutarlo un’ultima volta.

Non ci sono parole per una vita spezzata così presto. Mirco Fumagalli, 24 anni e una grandissima passione per la moto, domenica scorsa era in sella alla sua Triumph, con lui la sua fidanzata Cecilia, quando ha perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail.

“Oggi siamo qui riuniti per ricordare il nostro caro amico Mirco e vorrei riportarvi un messaggio che noi amici abbiamo scritto per lui, un messaggio che ci viene dal cuore e che vuole ricordare a tutti la bella persona che lui era – ha detto un amico -. Cercherò di leggere questo messaggio con la felicità e con il sorriso che contraddistinguevano Mirco anche se non sarà semplice farlo”.

“Ciao Mirco, non riusciamo nemmeno a trovare le parole, nessuna ci sembra adatta in un momento come questo. Abbiamo deciso di ricordarti come eri tutti i giorni: allegro, sempre pronto a scherzare, ad aiutare e a sostenere chi ti stava vicino, a portare avanti con fatica e dedizione ogni tuo progetto. Prenderemo come esempio la tua tenacia e allegria, sicuri che ci proteggerai da lassù. Con te se ne va la parte migliore di ognuno di noi, eri un amico sul quale sapevamo di poter contare in qualsiasi circostanza. Si dice che la vita sia una strada… e allora, stanne certo, ci rincontreremo a un bivio. Ti vogliamo bene!”

Difficile trattenere le lacrime per una morte a cui non è possibile trovare un senso: “Vorremmo solo piangere con chi soffre e dire parole di conforto, ma è necessaria anche una parola che possa esprimere con sincerità tanti nostri sentimenti – ha detto il sacerdote durante l’omelia -. Giovani, la madre di Mirco deve diventare, se avete cuore, la vostra madre. Andate a trovarla, anche da soli, spesso. Dovete starle vicini senza dire una parola: questa è consolazione, questo è amore, questa è intelligenza, questa è verità. Quando andrete a trovarla, come figli, ascoltatela, amatela e servitela con amore. Quando questi giovani verranno a casa tua accoglili e impareranno da te solo amore. Se saremo capaci di fare queste cose il dolore grande e infinito non diventerà disperazione, ma diventerà amicizia e consolazione”.

Mirco Fumagalli lascia la mamma, il papà, le nonne Adelia e Rosetta, la fidanzata Cecilia, la zia Giuditta, gli amici e tutti i parenti.