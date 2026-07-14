Verderio, incendio di un macchinario aziendale: Vigili del Fuoco in azione

L’intervento è avvenuto questa mattina, martedì

I vigili del fuoco hanno utilizzato una schiuma estinguente

VERDERIO – Vigili del Fuoco in azione a Verderio all’interno di un’azienda dove un macchinario ha preso fuoco. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di circoscrivere le fiamme e limitare i danni alla struttura.

Per far fronte all’emergenza sono stati dispiegati diversi mezzi del Comando provinciale e dei distaccamenti del territorio con un’autobotte partita dalla sede centrale di Lecco; una partenza (APS) e un’ulteriore autobotte provenienti dal distaccamento volontario di Merate.

​il rogo è stato prontamente arginato utilizzando una schiuma estinguente e messo in sicurezza. L’intervento è attualmente sotto controllo.