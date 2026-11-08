Verderio. Incendio in una villetta in via Sala: sul posto i Vigili del Fuoco

E’ successo domenica intorno alle 12

Sul posto squadre di Vigili del Fuoco di Lecco e di Merate

VERDERIO – Incendio in una villetta in via Sala. L’allarme è scattato intorno alle 12 di domenica 8 novembre quando le fiamme sono divampate all’improvviso nell’area esterna dell’abitazione.

Il rogo ha interessato anche la facciata della villetta ed è stato limitato dal rapido intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, giunte con diversi mezzi sia dal distaccamento di Merate che da quello di Lecco.