Verderio. Incendio in una villetta in via Sala: sul posto i Vigili del Fuoco

E’ successo domenica intorno alle 12
Sul posto squadre di Vigili del Fuoco di Lecco e di Merate
VERDERIO – Incendio in una villetta in via Sala. L’allarme è scattato intorno alle 12 di domenica 8 novembre quando le fiamme sono divampate all’improvviso nell’area esterna dell’abitazione.
Il rogo ha interessato anche la facciata della villetta ed è stato limitato dal rapido intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, giunte con diversi mezzi sia dal distaccamento di Merate che da quello di Lecco.
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