L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio

Il 23enne è stato portato in elicottero all’Ospedale di Varese per una grave ferita a una mano

VERDERIO – Soccorsi in azione nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 27 maggio, in un impianto lavorativo di via Leonardo Da Vinci, a Verderio. L’allarme è scattato per un giovane di 23 anni rimasto ferito. Da chiarire la dinamica del sinistro che ha comportato una grave ferita da taglio a una mano.

Sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, un’ambulanza e l’elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo atterrando in un campo poco lontano dal passaggio a livello della Sernovella. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Merate e i tecnici di Ats, l’azienda di tutela della salute a cui spetterà fare luce sull’infortunio.

Il 23enne, stabilizzato sul posto, è stato trasferito in elicottero all’Ospedale Circolo di Varese per essere sottoposto immediatamente a un delicato intervento chirurgico alla mano.