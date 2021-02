E’ successo ieri, domenica, intorno all’orario di pranzo in via Principale a Verderio

Un ragazzo non voleva indossare la mascherina in pizzeria: redarguito dal titolare, ha poi iniziato a litigare in strada con un amico che lo invitava a rispettare le regole

VERDERIO – Si rifiuta di indossare la mascherina e, redarguito, litiga con l’amico finendo in ospedale. È successo ieri, domenica 7 febbraio, intorno all’orario di pranzo in via Principale a Verderio. Tutto ha avuto inizio all’interno della pizzeria situata lungo la via quando i titolari hanno redarguito un giovane cliente invitandolo a indossare la mascherina. “Gli abbiamo fatto presente che la mascherina va sempre indossata ad eccezione di quando si mangia invitandolo a rimetterla sul viso appena rientrato in sala dopo aver fumato la sigaretta – spiegano dal locale -. Abbiamo riaperto con il servizio al tavolo da poco con il passaggio della Lombardia in zona gialla e solo a pranzo: non possiamo proprio permetterci una chiusura per i comportamenti irrispettosi di qualcuno”.

Una questione, quella del rispetto di sé e degli altri, evidenziata anche da un conoscente del ragazzo che non voleva indossare la mascherina, entrato in quel momento in pizzeria. “Questo suo amico gli ha fatto presente che avrebbe dovuto indossare la mascherina e i due hanno iniziato a discutere”.

Uno scambio di opinioni sempre più veemente e concitato che è continuato in strada fino a che, dalle parole, si è passati alle mani con schiaffi e pugni. Immediatamente è scattata così la chiamata alla centrale operativa di Areu che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Merate. In via Principale è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Merate. Dopo le prime cure prestate in strada, uno dei due ragazzi coinvolti nella lite è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale Mandic per accertamenti.