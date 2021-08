Dramma a Viganò dove un 61enne è stato rinvenuto morto

I familiari avevano lanciato l’allarme dopo la sua scomparsa

VIGANO’ – Tragico epilogo nella vicenda di un 61enne di Viganò, scomparso da casa e ritrovato privo di vita nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, nelle vicinanze dell’oratorio.

Nelle scorse ore la Prefettura aveva diramato un annuncio con la foto dell’uomo, rivolgendosi ai cittadini per informazioni e nel caso di avvistamenti. Il 61enne, ieri mattina, si era allontanato da casa con la moto.

Purtroppo, intorno a mezzogiorno di oggi, il suo corpo è stato ritrovato in prossimità dell’oratorio, non lontano dalla sua abitazione. Sulle cause della morte sono in corso accertamenti ma l’ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario.