Vigile del Fuoco eroe salva la vita a una bimba di 2 anni in arresto respiratorio

Dal suo ufficio ha sentito le urla disperate di una donna che invocava il nome della figlia

Il Vigile del Fuoco Volontario è intervenuto con grande lucidità e freddezza, evitando un tragico epilogo

MERATE – Si trovava nel proprio ufficio, libero dal servizio, quando il Vigile del Fuoco Volontario Matteo Albani ha udito provenire dalla strada le urla disperate di una donna che invocava il nome della figlia. Rendendosi immediatamente conto della gravità della situazione, è sceso per prestare soccorso, trovando una bambina di soli 2 anni in arresto respiratorio a causa di un’ostruzione da catarro.

Con straordinaria lucidità e rapidità d’azione, il Vigile del Fuoco del distaccamento di Merate ha applicato con precisione le manovre di primo soccorso sanitario, apprese durante i corsi promossi dal comando, riuscendo a liberare le vie respiratorie della piccola e a salvarle la vita. Il successivo intervento dell’ambulanza ha confermato la gravità della situazione: il saturimetro della bambina registrava 55, segno evidente che, senza il suo tempestivo intervento, l’epilogo sarebbe potuto essere tragico.

Un gesto eroico che è stato riconosciuto con un elogio dal Comandante Ing. Antonio Giulio Durante: “Con il presente elogio intendo esprimere il più sentito apprezzamento nei confronti del Vigile del Fuoco Volontario Matteo Albani, in servizio presso il Distaccamento di Merate, per l’eccezionale prontezza, competenza e spirito di servizio dimostrati in occasione del grave evento accaduto venerdì 24 gennaio. Questo episodio è una chiara testimonianza non solo delle elevate qualità professionali e umane del Vigile Albani, che incarna appieno i valori fondanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma anche della fondamentale importanza della formazione continua, in particolare nell’ambito del Tecniche di Primo Soccorso Sanitario (TPSS), che questo intende promuovere con sempre maggiore determinazione a beneficio di tutti i vigili del fuoco volontari. A nome di tutto il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, esprimo al Vigile Volontario Matteo Albani il mio più vivo elogio e il più sincero ringraziamento per il suo straordinario operato, esempio di altruismo e dedizione al servizio della collettività”.