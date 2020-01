Vigili del Fuoco. Incendio a Brivio, brucia una canna fumaria a Brugarolo

Due interventi tra Brivio e Merate

Nella serata di sabato Vigili del Fuoco al lavoro

MERATE/BRIVIO – Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nella prima serata di oggi, sabato 11 gennaio, nel Meratese. Intorno alle 19 un primo intervento a Beverate di Brivio per un piccolo incendio all’esterno dell’azienda Electro Adda. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave e le fiamme sono state prontamente spente.

Intorno alle 20.30 i Vigili del Fuoco sono stati chiamati di nuovo, questa volta a Merate, nella frazione Brugarolo, per un incendio a una canna fumaria. Anche in questo caso non ci sarebbero persone coinvolte.