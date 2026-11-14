Villa d’Adda-Imbersago, persona scomparsa ritrovata senza vita nella notte

Imponente mobilitazione dei Vigili del Fuoco tra le province di Lecco e Bergamo, nella zona del traghetto di Leonardo

Le operazioni si sono concluse nella notte con il tragico ritrovamento

IMBERSAGO – Si sono concluse tragicamente le ricerche di una persona di cui era stato segnalato il mancato rientro a casa nella zona del traghetto di Leonardo, lungo il fiume Adda, al confine tra le province di Lecco e Bergamo. Dopo ore di ricerche, la persona è stata ritrovata senza vita nel corso della notte. Si tratterebbe di Agostino Furnari, classe 1940.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30, facendo mobilitare un’imponente macchina di soccorritori. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Lecco e Bergamo, impegnate in un’operazione coordinata che ha interessato l’area circostante il traghetto.

Alle ricerche hanno preso parte anche squadre specializzate nelle operazioni topografiche e fluviali, che hanno perlustrato per diverse ore il territorio, proseguendo le attività durante la notte.

Le operazioni si sono concluse con il ritrovamento della persona senza vita. Restano da chiarire le circostanze dell’accaduto, sulle quali sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.