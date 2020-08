Episodio di violenza ieri sera a Paderno d’Adda

Uomo colpito da un pugno al volto. Codice rosso in ospedale

PADERNO – E’ stato trasportato in ospedale con un grave trauma cranico il 69enne rimasto coinvolto nella serata di ieri in una violenta lite accaduta a Paderno d’Adda, in via Ugo Festini. L’episodio è al vaglio dei Carabinieri.

Il ferito, incosciente al momento dell’arrivo dei soccorritori, è stato ricoverato in codice rosso al Manzoni di Lecco.