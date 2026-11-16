L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 novembre

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto e i loro conducenti

MISSAGLIA – Tre mezzi coinvolti e tre persone ferite: è il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 16 novembre, in via 25 aprile, nella zona al confine tra Maresso e Barriano. La chiamata alla centrale operativa dell’Emergenza Urgenza di Areu è scattato intorno alle 17.15 quando una Fiat Panda, una Volkswagen Golf e una Citroen C3 si sono scontrate in maniera particolarmente violenta.

Sul posto si sono portate due ambulanze, una della Croce Bianca di Merate e l’altra dei Volontari del Soccorso di Vimercate: i sanitari si sono occupati delle condizioni di salute dei tre conducenti, poi trasferiti in ospedale per accertamenti.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti per i rilievi. Sul posto si sono portati anche i Vigili del Fuoco con una camionetta.