Violenza sessuale e lesioni aggravate: 21enne di Cernusco ai domiciliari

I due ragazzi si sono conosciuti sui social e avevano iniziato una corrispondenza virtuale fino all’incontro a casa di lei

Le indagini sono state effettuate della Squadra Mobile della Questura di Bergamo, che ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari

CERNUSCO – Violenza sessuale aggravata e lesioni aggravate: sono le accuse di cui dovrà rispondere Q.I., classe 1999, residente a Cernusco, arrestato dalla Polizia di Stato a seguito dell’attività di indagine condotta dalla sezione “Reati contro la persona, in danno dei minori e reati sessuali” della Squadra Mobile.

I fatti risalgono a qualche mese fa quando una ragazza residente in provincia di Bergamo conosce, su un noto social network, un ragazzo di poco più grande di lei, residente nel Lecchese. Tra i due inizia una corrispondenza virtuale, fino a che lei, approfittando della momentanea assenza dei genitori, decide di invitarlo a casa sua per trascorrere il pomeriggio insieme.

I ragazzi iniziano un rapporto sessuale consenziente, ma a un certo punto, dopo aver accusato dei dolori, la ragazza si oppone e chiede ripetutamente al giovane di smettere. Richieste rimaste inascoltate tanto che la minorenne, dopo essere stata lasciata da sola in casa, ha chiesto l’aiuto di un parente per essere trasportata in ospedale ed essere sottoposta ad accertamenti.

Immediatamente sono scattate le indagini che sono passate attraverso un’analisi meticolosa delle informazioni presenti sui social visto che la 17enne conosceva solo il nome di battesimo e il nickname utilizzato sui social. Dopo l’identificazione e il riconoscimento, la Squadra Mobile ha trasmesso la notizia di reato all’autorità giudiziaria bergamasca che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti del ragazzo cernuschese.