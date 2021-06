Controlli con il tele laser anche in via Statale: volano 4 sanzioni

Intensificati i controlli serali da parte degli agenti della Polizia locale di Merate

MERATE – Due patenti ritirate in tre giorni per guida in stato d’ebbrezza. E’ successo nei giorni scorsi a Merate a seguito dell’intensificazione dei controlli serali predisposti dal comandante Davide Mondella. Quindici le persone controllate nella serata di giovedì con particolar riferimento al centro città e all’area Cazzaniga. Tra queste un motociclista che ha attirato l’attenzione della pattuglia della Polizia locale per la guida abbastanza sprintosa. Inseguito, fermato e sottoposto al pre test alcolemico, l’uomo è risultato positivo ed è stato così accompagnato in comando per effettuare l’etilometro. Il secondo test ha confermato un tasso alcolemico due volte superiore al valore minimo previsto dalla normativa e pertanto il biker è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.

Sabato pomeriggio sempre nell’area limitrofa all’Area Cazzaniga, gli agenti hanno fermato un motociclista per un controllo, insospettiti dal comportamento. Anche in questo caso, il controllo con l’etilometro ha certificato la guida in stato di ebbrezza ed è così scattato il ritiro della patente mentre il veicolo è stato affidato ad un amico chiamato dal conducente.

I controlli non si sono limitati solo all’etilometro, ma hanno riguardato anche la velocità: in via Statale, con l’impiego dell’apparecchiatura tele laser sono stati 4 gli automobilisti sanzionati per eccesso di velocità.