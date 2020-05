Merate e Bosisio Parini: tre arresti per spaccio di droga

A far scattare le manette ai polsi dei malviventi sono stati i Carabinieri di Costa Masnaga e Merate

MERATE – Tre arresti per spaccio di droga da parte dei Carabinieri. Uno a Costa Masnaga e due a Merate. A finire in manette sono state tre persone di origine marocchina.

La prima operazione è stata compiuta dai Carabinieri di Costa Masnaga, nel pomeriggio di ieri, venerdì, all’interno della zona boschiva “Villa Bordone” nel comune di Bosisio Parini. I militari hanno fermato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, S. G., 24enne, cittadino marocchino, già noto alle Forze di Polizia, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di 26 grammi di cocaina e 42 grammi di hashish e della somma in contanti di 4.020 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Sempre ieri, i Carabinieri di Merate, con l’ausilio del NORM della Compagnia, hanno arrestato in serata sempre per detenzione di droga ai fini di spaccio, N. M., 33enne e F. E. H., 28enne, cittadini del Marocco, anche loro già noti alle Forze di Polizia, senza fissa dimora ed irregolari su territorio nazionale. I due, poco prima dell’arresto, avevano ceduto una dose di cocaina ad un 44enne, cittadino italiano, residente in provincia di Monza.

La successiva perquisizione della loro abitazione, posta nel centro di Merate, ha permesso ai carabinieri di trovare 46,7 grammi di cocaina e altri 9,8 grammi già suddivisi in 14 dosi termosaldate, oltre a diversi telefoni cellulari, nonché 9.395 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I tre arrestati questa mattina, sabato, sono stati portati presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere per N. M. e F. E. H. mentre per S.G. è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Prosegue pertanto l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, con particolare riferimento alle aree boschive ed ai centri cittadini.