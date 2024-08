Merate e Montevecchia piangono Roberto Mapelli, morto a soli 49 anni

Il funerale verrà celebrato venerdì alle 10 in chiesa parrocchiale a Sartirana

MERATE – Cordoglio e dolore a Merate e Montevecchia per la scomparsa di Roberto Mapelli, morto a soli 49 anni. L’uomo era molto conosciuto come gestore del ristorante Colombee di Montevecchia nel cuore del Parco del Curone: un’attività intrapresa una decina di anni fa, dopo anni di lavoro come dipendente sempre nel settore della ristorazione, insieme alla moglie Giovanna, di professione architetto, che aveva deciso di stare al fianco del marito in questa impresa imprenditoriale, risultata vincente.

Sorridente e cordiale, Mapelli era un grande lavoratore, instancabile e appassionato. Divideva la sua vita tra lavoro e famiglia. Originario di Montevecchia, si era poi trasferito ad abitare a Merate in via San Francesco insieme alla moglie e ai figli Riccardo e Viola.

Poco più di un anno fa la scoperta di essere ammalato di un tumore che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Il funerale verrà celebrato domani, venerdì 23 agosto alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo a Sartirana. Mezz’ora prima della messa verrà celebrato il rosario.