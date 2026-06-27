Merate: è morto Giovanni Verza, ricercatore e giovane papà

Giovanni Verza, sposato e padre di tre figli, era ricercatore astrofisico

I funerali verranno celebrati mercoledì 1° luglio a Villa Grugana, sede del Pime

MERATE – Un ragazzo appassionato, intelligente, curioso e dal cuore grande e generoso. E’ enorme il dolore per la morte di Giovanni Verza, 36 anni, papà di tre figli piccoli e ricercatore all’istituto nazionale di astrofisica di Trieste.

Cresciuto a Robbiate, Giovanni aveva conseguito la maturità scientifica al liceo Agnesi di Merate e si era poi iscritto all’università dopo aver frequentato per un paio di anni il seminario.

Appassionato di astronomia, aveva conseguito un dottorato di ricerca al dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, iniziando a spostarsi anche all’estero per approfondire ricerche e studi scientifici, pubblicando su qualificate riviste del settore. Dopo qualche anno dal matrimonio, nel 2018, con la moglie Chiara si era trasferito negli Stati Uniti, iniziando a collaborare anche con la Nasa.

Un anno fa la scoperta di essere affetto da una grave e rara forma di tumore con la decisione di tornare in Italia per proseguire le cure vicino alla famiglia di origine. Negli ultimi mesi la situazione clinica, già molto delicata, si era ulteriormente aggravata: ricoverato da qualche tempo all’istituto tumori di Milano Giovanni è morto ieri mattina, venerdì.

I funerali verranno celebrati mercoledì 1° luglio alle 9.30 a Villa Grugana sede del Pime. Giovanni lascia la moglie e tre figli piccoli, mamma Elena e papà Piero, la sorella Maria e i fratelli Francesco e Paolo.