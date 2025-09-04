Merate: è morto l’uomo colto da malore mentre correva

L'intervento dei soccorsi in via Monte Grappa
MERATE – E’ morto all’ospedale San Leopoldo Mandic, dove era stato trasportato in condizioni disperate, Cesare Teruzzi, l’uomo di 55 anni colpito da malore mentre si trovava in strada in via Monte Grappa a Sartirana. Da quanto è stato possibile appurare, l’uomo, residente in città in via Resegone, non molto lontano dal luogo dove si è consumato il dramma, era uscito per effettuare una corsetta nella zona alta della città quando improvvisamente si è sentito a male, stramazzando al suolo.

Alcune persone, residenti in zona, vedendolo riverso in strada, hanno lanciato l’allarme, mobilitandosi per i primi soccorsi e per mettere in sicurezza il tratto di strada che dalla frazione porta al centro della città. Sul posto si sono portati in codice rosso un’ambulanza del Soccorso Cisanese e l’autoinfermieristica. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Merate.

Le condizioni del meratese sono apparse da subito molto gravi tanto che la corsa in ospedale è risultata vana. Teruzzi infatti è morto poco dopo l’arrivo al nosocomio di via Cerri.

Lascia la moglie e un figlio. Scosso dalla notizia l’ex sindaco di Merate Massimo Panzeri, vicino di casa di Teruzzi: “Era davvero una brava persona. Mi capitava di incrociarlo spesso anche uscendo a correre. Un uomo perbene, cordiale e disponibile. Mi spiace tantissimo”.