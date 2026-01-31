Merate: furgone a fuoco per un cortocircuito

E’ successo oggi, sabato, intorno all’orario di pranzo

Il furgone era parcheggiato in via Cerri vicino alla chiesa di Turba

MERATE – Un cortocircuito. E’ la causa dell’incendio che ha coinvolto, oggi, un camion di piccole dimensioni parcheggiato in un posteggio in via Cerri situato all’altezza della chiesa di Turba.

Le fiamme si sono sprigionate all’improvviso, intorno all’orario di pranzo, quando, fortunatamente, all’interno del mezzo di lavoro non era presente nessuno.

Le lingue di fuoco in poco tempo hanno lambito tutta la carrozzeria bruciando completamente la cabina del mezzo: sul posto si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco provvedendo a spegnere le fiamme. Purtroppo però il camioncino risulta completamente divorato dal fuoco e quindi irreparabile.