Merate. Furto al cimitero, la condanna del sindaco: “Atto vile”

Ecco le modalità per recuperare la refurtiva

La vicinanza del Comune alle famiglie che si sono viste profanare la tomba

MERATE – Vicinanza alle famiglie e sdegno per quanto avvenuto. Lo esprime l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mattia Salvioni, rendendo note le procedure per recuperare quanto rubato questa notte dalla tomba dei propri cari. Statue, targhe, decorazioni e oggetti in rame sradicati dalle tombe da ladri senza scrupoli e senza rispetto per un luogo sacro.

“Il Comune di Merate esprime la propria vicinanza a tutte le famiglie coinvolte a seguito del

grave atto di inciviltà e profanazione di un luogo sacro. Si tratta di un gesto vile, che condanniamo con fermezza” le parole del primo cittadino. Che aggiunge: ” Il tempestivo intervento notturno della Polizia di Stato, a cui va a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, il mio sincero ringraziamento è stato possibile individuare e recuperare la refurtiva sottratta dal Cimitero di Merate. Un sentito ringraziamento anche all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale, agli uffici comunali e alla Cooperativa il Ponte intervenuti con professionalità e prontezza, e impegnati nella gestione dell’intero episodio. Grazie al lavoro di squadra delle Forze dell’Ordine, la refurtiva è stata recuperata e potrà ora essere restituita ai cittadini”.

Il Comune di Merate provvederà nella giornata odierna al recupero degli oggetti sottratti, rinvenuti in un’auto monovolume dopo che i ladri, intercettati dalla Polizia stradale, hanno lasciato in strada il mezzo fuggendo a piedi nei campi.

Gli oggetti rinvenuti saranno messi a disposizione dei legittimi proprietari per il

riconoscimento e ritiro presso il Cimitero di Merate, in un locale appositamente allestito dalla Cooperativa Il Ponte.

Per il ritiro sarà necessario presentare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di

Merate (Via Gramsci 1). Successivamente alla denuncia presso i Carabinieri, è possibile recarsi nel luogo messo a disposizione per il riconoscimento e ritiro degli oggetti previo appuntamento chiamando la cooperativa al numero 3382923724 per fissare un

appuntamento col custode, Sig. Rosario, presso il cimitero per il ritiro degli oggetti sottratti.