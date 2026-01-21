Merate, furto con destrezza in gioielleria: rubato prezioso bracciale

E’ successo ieri, martedì, intorno all’orario di chiusura della nota gioielleria del centro

L’uomo si è finto interessato all’acquisto di alcuni preziosi e poi è scappato con un bracciale da 6mila euro

MERATE – E’ entrato all’interno della nota gioielleria Ravasi di piazza Prinetti fingendosi interessato all’acquisto di alcuni gioielli. E poi, approfittando di un attimo di distrazione dei titolari, ha arraffato un bracciale del valore di circa 5-6mila euro ed è scappato via. E’ successo ieri, martedì, intorno alle 19, poco prima dell’orario di chiusura dell’attività commerciale.

A entrare in azione un uomo che, con fare distinto, ha varcato la porta, dotata di dispositivi di sicurezza, della gioielleria, chiedendo di poter scegliere tra vari preziosi, probabilmente per un regalo. Una volta esposti diversi gioielli, l’uomo ha fatto alcune domande e poi, approfittando di un momento di confusione, ha preso un bracciale e si è portato, come nulla fosse, verso l’uscita.

Un vero e proprio furto con destrezza, messo a segno con astuzia e abilità eludendo la sorveglianza dei titolari che non hanno potuto far altro che contattare poi i carabinieri una volta accortesi di quanto accaduto. Due le pattuglie dei militari della Compagnia di Merate giunte in piazza per raccogliere la testimonianza e la denuncia dei titolari.

La speranza è quella di riuscire a ottenere informazioni utili alle indagini dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.