Merate. Il maltempo fa cadere una pianta al parco Belgioioso

Il maltempo ha fatto danni anche a Merate

A causa della caduta di una pianta, chiuso il parco Belgioioso

MERATE – La pioggia e il vento delle scorse ore hanno fatto cadere una pianta nel parco Belgioioso di Merate. Il sindaco, in mattinata, ha avvisato dell’accaduto e il parco è stato chiuso al pubblico. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Il parco, di proprietà privata, è concesso in comodato d’uso al comune con una convenzione in scadenza a fine anno. Proprietà e amministrazione comunale stanno definendo proprio in queste settimane gli ultimi dettagli per il rinnovo della convenzione.