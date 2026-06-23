Merate in lutto per Daniela Brivio, storica maestra morta a 68 anni

I funerali sono stati celebrati questa mattina, martedì, in chiesa parrocchiale

Insegnante per una vita alle scuole di Merate, la maestra Daniela era andata in pensione nel 2021

MERATE – Attenta, premurosa, innamorata dei suoi alunni con cui sapeva creare un rapporto sincero e profondo. E’ grande il dolore per la morte di Daniela Brivio, storica maestra dell’istituto comprensivo Manzoni di Merate scomparsa sabato scorso, 20 giugno, all’età di 68 anni.

Insegnante per una vita al plesso delle scuole elementari di via Fratelli Cernuschi, era andata in pensione nel giugno 2021, salutando i bambini delle sue ultime classi e i colleghi con cui aveva condiviso ben di più di un semplice lavoro.

Appassionata di montagna, aveva vissuto per l’insegnamento, trasformando di fatto la scuola nella sua seconda casa, sempre disponibile e pronta ad aiutare i suoi alunni.

Tante le persone che questa mattina, martedì, si sono strette intorno al marito, Maurizio Padovani, ai figli Francesco e Andrea durante i funerali celebrati in chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio cercando di portare parole di conforto di fronte a un dolore troppo grande da sopportare.