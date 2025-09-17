Merate, incidente tra un’auto e una bici alla rotonda di via Laghetto

L’incidente è avvenuto oggi, mercoledì, poco dopo le 12

Il ciclista è stato trasportato in ospedale in codice verde

MERATE – Incidente tra un’auto e una bicicletta alla rotonda tra la Sp 54 e via Laghetto. E’ successo oggi, poco dopo le 12. La dinamica dello scontro è attualmente al vaglio degli agenti della Polizia stradale, intervenuti per i rilievi: da quanto è stato possibile apprendere il tutto sarebbe stato originato da un mancato rispetto della precedenza con il ciclista di 75 anni finito rovinosamente a terra.

Una caduta molto violenta che ha destato inizialmente molta preoccupazione con i soccorsi mobilitati in codice rosso. Sul posto si sono portati un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e un’automedica: alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Dopo le prime cure prestate sul posto, il ciclista è stato trasportato all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate in codice verde.

Solo una ventina di minuti prima, sempre a Merate, si è verificato un altro incidente, questa volta nella frazione di Cicognola, lungo la Provinciale all’altezza del bar Il Glicine. Lo scontro ha coinvolto un’auto e un furgone creando pesantissimi disagi alla viabilità lungo la direttrice nord sud.